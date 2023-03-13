Мінінфраструктури: В Україні остаточно ліквідували ДАБІ

Реорганізація

Державна архітектурно-будівельна інспекція офіційно припинала існування. Завершили роботу всі її 24 відділи, а також вже закрили 5420 виконавчих проваджень, які стосувались організації. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Рішення про ліквідацію ДАБІ український уряд ухвалив ще у 2020 році. Усе через численні скарги на її діяльність та факти порушень в роботі.

«Поставили крапку в існуванні однієї з найкорумпованіших державних структур в історії незалежної України. За підрахунками експертів, корупція в будівельній сфері, спричинена протиправними діями ДАБІ, могла щорічно становити не менше 3 мільярдів гривень. Від цього страждали як замовники будівництва та підрядники, так і громадяни, які планували придбати житло», — зазначив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

З вересня 2021 року контроль та нагляд за будівництвом в країні здійснює Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ). При цьому всю документації ДАБІ передали на зберігання в Центральний держархів вищих органів влади та управління.

«Зараз ми реалізуємо масштабну реформу містобудування, в центрі якої цифровізація документів та автоматизація процесів. Ми прагнемо максимально мінімізувати людський фактор, аби учасники будівельного процесу могли онлайн подати необхідні документи та перевірити статус їх розгляду. Паралельно працюємо над тим, щоб нова система була відкритою та прозорою. Аби до неї мали доступ не тільки контролюючі або правоохоронні органи, але й представники громадськості», — додав Кубраков.