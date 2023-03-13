На Балі хочуть відмінити спрощений візовий режим для українців та росіян

ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ

Балі – З такою пропозицією губернатор індонезійського острова Вейан Костер звернувся до МЗС та Міністерства юстиції.

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Про це пише TheJakartaPost.

За словами Костера, піти на такий крок він зважився після численних скарг на туристів з України та РФ. «Соцмережами ширяться відео, як українські та російські туристи порушують правила дорожнього руху та грубо поводяться з поліцією», – пише видання.

Крім того відпочивальники з цих країн зловживають туристичними візами. Вони їх використовують для працевлаштування та ведення бізнесу, що заборонено на острові.

«Чому саме ці дві країни? Зараз вони перебувають у стані війни, тому приїжджають на Балі не лише як туристи, а й для роботи», — зазначив губернатор на прес-конференції.

Імміграційний офіс Балі повідомив, що вже депортував 31 українського та російського туриста.