Загроза диверсій

Вона діятиме з 13 березня по 17 березня включно, з 17:00 до 06:30, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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«Надійшла інформація про можливе перебування на території Херсона російських ДРГ. З метою недопущення жертв серед цивільного населення при проведенні контрдиверсійних заходів, відсьогодні в області діятиме нова комендантська година», — зазначив голова ОВА.

Він закликав мешканців області «поставитись з розумінням і всією серйозністю до ситуації, яка склалась».

«Всім, кому сьогодні потрібно виїхати за межі області, прошу зробити це негайно, а у подальшому — планувати свій час перебування на території міста та області», — додав Прокудін.

🔻 12 березня армія РФ 56 разів атакувала Херсонщину, випустивши понад 330 снарядів, постраждала одна людина.

🔻 11 березня РФ обстріляла Херсону, загинули три людини і ще дві — зазнали поранень.