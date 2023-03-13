Загроза диверсій

На Херсонщині ввели нову комендантську годину — голова ОВА

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Будівля Херсонської ОВА, Україна, 10 грудня 2022 р.
Будівля Херсонської ОВА, Україна, 10 грудня 2022 р. © Evgeniy Maloletka / AP
Автор тексту: Надія Бондаренко

Вона діятиме з 13 березня по 17 березня включно, з 17:00 до 06:30, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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«Надійшла інформація про можливе перебування на території Херсона російських ДРГ. З метою недопущення жертв серед цивільного населення при проведенні контрдиверсійних заходів, відсьогодні в області діятиме нова комендантська година», — зазначив голова ОВА.

Він закликав мешканців області «поставитись з розумінням і всією серйозністю до ситуації, яка склалась». 

«Всім, кому сьогодні потрібно виїхати за межі області, прошу зробити це негайно, а у подальшому — планувати свій час перебування на території  міста та області», — додав Прокудін.

 

🔻 12 березня армія РФ 56 разів атакувала Херсонщину, випустивши понад 330 снарядів, постраждала одна людина.

🔻 11 березня РФ обстріляла Херсону, загинули три людини і ще дві — зазнали поранень.

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