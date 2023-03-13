Новий прем'єр-міністр Китаю виступив за співпрацю із США

міжнародні відносини

Пекін і Вашингтон можуть «багато чого досягти разом».

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Про це заявив очільник китайського уряду Лі Цян під час прес-конференції, пише державна урядова агенція новин Xinhua.

«Торік двостороння торгівля між двома країнами досягла рекордного рівня – майже 760 мільярдів доларів США. Проте в Сполучених Штатах є люди, які останніми роками «сурмлять про відокремлення від Китаю», – зауважив Цян, додавши, що йому цікаво «скільки осіб справді можуть отримати вигоду від такого ажіотажу».

За словами прем'єра, Китай та США тісно взаємопов'язані економічно, а «оточення і придушення» співпраці не відповідає нічиїм інтересам.

Колишній глава Шанхаю Лі Цян зайняв прем'єрське крісло 11 березня. Уперше за 10 років парламент Китаю обрав нового прем'єр-міністра.