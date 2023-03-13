ООН розпочала переговори з РФ щодо продовження «зернової угоди»

УКРАЇНСЬКЕ ЗБІЖЖЯ

Лелеки гуляють біля комбайна, який збирає пшеницю в полі біля села Згурівка на Київщині. 09.08.2022

Женева – Перемовини проходять у європейській штаб-квартирі ООН у Женеві. Планується, що вони будуть тривати день, проте за потреби можуть бути продовжені.

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Про це повідомляє Reuters.

На перемовинах присутні представник ООН з питань торгівлі Ребека Грінспен і голова відділу допомоги Мартін Гріффітс. Російську сторону представляє заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Вершинін.

Багато дипломатів та високопосадовців оптимістично налаштовані щодо продовження угоди після 18 березня. В їх числі є і міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, який заявив, що і Україна, і Росія «підходять до цього позитивно». Але Москва дала сигнал, що погодиться на продовження «зернової угоди», лише якщо знімуть обмеження з її власного експорту.

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Нагадаємо, 8 березня генсек ООН, перебуваючи у Києві зазначив, що надзвичайно важливо продовжити Чорноморську зернову ініціативу після 18 березня. За його словами, необхідно максимально ефективно використовувати експортну інфраструктуру Чорного моря задля глобальної продовольчої безпеки.

«Чорноморська зернова ініціатива забезпечила експорт до 23 млн тонн зернових з українських портів. Завдяки цьому вдалося знизити продовольчі ціни у світі і забезпечити підтримку, зокрема, в країнах, які розвиваються», — розповів Гутерріш.