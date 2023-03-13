Оскар 2023. Названі переможці 95-ї премії Американської кіноакадемії

Переможці кінопремії

Тріумфатором «Оскару» став фільм «Все, скрізь і одразу», який переміг в основних номінаціях. Цьогоріч Американська академія кіномистецтва вдруге поспіль відхилила заявку на виступ президента України Володимира Зеленського під час церемонії вручення.

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Церемонія вручення пройшла у Лос-Анджелесі вночі. Переможців визначили у 23 номінаціях.

Комедія «Все, скрізь і одразу» режисерів Деніела Квана та Деніела Шайнерта здобула 7 «Оскарів». Чотири «Оскари» дісталися фільму «На західному фронті» без змін Еварда Бергера, який визнаний найкращим іноземним фільмом.

Нагороду за найкращий документальний фільм Американська кіноакадемія вручила стрічці «Навальний». Родина Олексія Навального брала участь у церемонії нагородження.

Статуетку за «Найкращу чоловічу роль» отримав Брендан Фрейзер, який зіграв у фільмі «Кит», а найкращою акторкою стала Мішель Єо. Вона отримала премію за гру у картині-тріумфаторі «Все, скрізь і одразу».

Серед почесних гостей у залі були і члени знімальної команди документального фільму про Україну «Будинок зі скалок». На церемонії були присутні данський режисер Сімон Леренг Вільмонт, український режисер і лінійний продюсер стрічки Азад Сафаров, головні героїні картини Ольга Тронова і Маргарита Бурлуцька.