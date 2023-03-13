Представники УПЦ (МП) відмовились виселятися з Києво-Печерської Лаври

ЦЕРКОВНІ СПРАВИ

Митрополит Павло заявив, що Києво-Печерська Лавра є власністю церкви, а не держави і що представники УПЦ (МП) не збираються з неї виселятися.

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«Ми не намірені виселятися і не будемо, тому що зараз є закони, які на стороні людини. Нам погрожували, що з нами розправляться, — це не 17-й рік. Сьогодні є світова спільнота, є якась культура. Ми ще не починали молитися так усердно, щоби Господь показав чудо, але, напевно, все ж таки, нас заставлять», — сказав Павло у відеозверненні, яке опубліковане на сайті Лаври.

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Він також зауважив, що УПЦ (МП) не проти «всіх законних дій», але просить «не нахабніти так, як це робить комісія, проходячи кожен день».

«Ми не колаборанти, ми громадяни своєї держави, ми люди, які тут живуть із 1988 року, в багатьох немає іншого місця, як тут. Нас ніхто не зможе відірвати від любові божої», — додав митрополит УПЦ (МП).

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10 березня Національний заповідник «Києво-Печерська Лавра» повідомив, що з чоловічим монастирем УПЦ (МП) розривають договір про безоплатне користування держмайном Лаври. Усе через порушення монастирем умов цього договору. Ченці мають виселитись з усіх зайнятих будівель так званої Нижньої Лаври до 29 березня 2023 року.

Культові будівлі та майно згодом можуть передати в оренду іншій церкві.

«Орендар повинен здати ці приміщення.Очевидно, буде здійснено інвентаризацію будівель і майна. Згодом держава може укласти договір про користування з іншою монашою громадою, яка, тобто громада, буде більш сумлінно ставитися до історико-культурного простору своєї країни і не буде пов’язана з Московським патріархатом», — розповів в інтерв'ю Укрінформу голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Володимир Єленський.

🔻 25 січня Зеленський ввів у дію санкції проти Новинського, митрополита Павла та інших представників УПЦ (МП).

🔻 23 січня Рада національної безпеки і оборони запровадила обмежувальні санкції щодо 21 керівника і священника РПЦ, які мають паспорт РФ. Серед них племінник патріарха Кирила Михайло Гундяєв.

🔻19 січня у Верховій Раді зареєстрували законопроєкт щодо заборони релігійних організацій, пов’язаних із РФ.

🔻 2 грудня Зеленський надав чинності рішенню РНБО щодо обмежень проти УПЦ МП.