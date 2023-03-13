Президент Швейцарії заборонив передачу зброї Україні

Відмова в озброєнні

Таким чином голова держави підтримав позицію уряду, а згодом і рішення парламенту про заборону передачі зброї швейцарського виробництва воюючій країні.

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Президент Ален Берсе зазначив, що політика Швейцарії заснована на «прихильності до миру, гуманітарного права та посередництва». За його словами, така позиція «може здатися застарілою для деяких, але (наразі — ред.) це важливіше, ніж будь-коли».

«Позиція уряду зрозуміла. Вона також збігається з моєю особистою позицією. Швейцарську зброю не повинні використовувати у війнах», — цитують західні ЗМІ Берсе.

Зокрема, Берн відхилив запити від Данії, Німеччини та Іспанії. Закон про військову техніку, який діє в Швейцарії, забороняє будь-який реекспорт, якщо країна-одержувач перебуває в міжнародному збройному конфлікті.

В той же час у Міноборони Швейцарії заявили, що утилізують 60 оборонних систем «Рапіра», які б Україна могла використовувати для захисту. Цю зенітну зброю виводять із експлуатація із кінця 2022 року. Раніше швейцарський парламент відхилив пропозицію щодо дозволу реекспорту зброї в Україну.