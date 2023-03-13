Продовження скандалу із Шевченківською премією: голова Комітету склав повноваження

скандал з найвищою творчою відзнакою

Голова Комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка Юрій Макаров пішов з посади. Цьогоріч імена лауреатів оголосили ввечері 11 березня, а не традиційно в день народження Тараса Шевченка – 9 березня.

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Про свою відставку Макаров повідомив у фейсбуці.

ВПриводом для скандалу стала ініціатива голови комітету доповнити список номінацій додатковими преміями «За внесок у перемогу». Своє рішення Макаров пояснив «бажанням віддати шану тим митцям, які піднімають українську культуру на принципово новий рівень, залучають до неї наших героїчних вояків і мешканців звільнених територій, просувають країну в світі».

«Від початку повномасштабної війни з’явилася неймовірна, неуявна кількість вартісних мистецьких творів, проєктів і явищ, які робляться на ентузіазмі й у буквальному сенсі наближають нашу перемогу», – написав він.

Його пропозиція, яка «виникла майже експромтом», отримала підтримку Офісу президента. Проте відтерміноване оприлюднення результатів конкурсу 2023 викликало нерозуміння – «представники мистецької спільноти й громадяни сприйняли цей крок як політичну спекуляцію, намагання влади призначити «своїх» висуванців або применшити вагу вже визначених лавреатів», зазначив Макаров.

Також він констатував, що його вчинок не знайшов підтримки серед його колег, членів Комітету з Національної премії.

«Оскільки я мимоволі виступив «збудником» нікому не потрібних конфліктів у команді й, на жаль, значно ширше, обурення небайдужих громадян, після довгих роздумів не бачу іншого виходу, як скласти з себе повноваження голови й члена Комітету з національної премії імені Тараса Шевченка», – підсумував Макаров.

Шевченківська премія — це найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва.

Цьогоріч Комітет додав нову номінацію – «За внесок у перемогу», яка встановлюється на час воєнного стану. «Переможці додаткового конкурсу разом із цьогорічними переможцями третього туру, вже визначеними Комітетом 15 лютого цього року, будуть оголошені всі разом 22 травня, в день перепоховання Кобзаря», повідомив раніше Макаров. Проте, на тлі реакції суспільства згодом Комітет змінив рішення: список переможців було оприлюднено ввечері 11 березня.