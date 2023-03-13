СБУ заблокувала канал, через який в Україну ввозили гроші, викрадені на окупованих територіях

Викриття СБУ

Зловмисників затримали на кордоні з Румунією. У п'ятьох учасників схеми вилучено майже 37 мільйонів гривень.

Реклама Читати продовження

Учасники схеми намагалися провезти кошти до Чернівецької області через пункт пропуску «Порубне», зазначають у дописі СБУ. Частину готівки заховали у валізи, а залишок – примотали до тіла.

За попередньою інформацією, гроші були викрадені з окупованих РФ територій. У подальшому кошти вивозили до однієї з країн Близького Сходу, а потім через європейські країни до митного кордону України.

Готівку намагались завезти у Чернівецьку область на рейсовому автобусі.

Наразі на вилучені кошти накладено арешт. Сума, яка була вилучена у «транзитній» країні ЄС раніше, зараз заблокована.

Незаконно ввезені гроші могли призначатися для фінансування російської агентури в Україні, зауважують у Службі безпеки.

На початку лютого у Бюро економічної безпеки України повідомляли про викриття зловмисників, які вивозили готівку через територію Росії та Білорусі до країн ЄС. Згодом гроші завозились в Україну у порожніх відсіках автомобілів, дорожніх валізах та легалізовувалися. Загальний обсяг нелегально перевезених коштів сягав сотень мільйонів гривень. Детективи БЕБ та оперативники СБУ викрили двох учасників схеми під час чергового ввезення 16 млн готівки.