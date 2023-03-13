Міжнародний трибунал для РФ

Вони стосуватимуться викрадення росіянами українських дітей та атак РФ по цивільній інфраструктурі України. Це буде першим міжнародним звинуваченням, висунутим з початку повномасштабної збройної агресії РФ.

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Про це повідомляє The New York Times, покликаючись на власні анонімні джерела серед офіційних осіб. За даними видання, Міжнародний кримінальний суд вимагатиме ордери на арешт кількох осіб, яких підозрюють у причетності до цих злочинів. Але усі звинувачення має спершу розглянути колегія суддів досудового провадження. Вона має вирішити, чи були дотримані правові стандарти для видачі ордерів на арешт, або потрібні додаткові докази.

«Деякі сторонні дипломати та експерти сказали, що можливо висунуть звинувачення президенту Росії Володимиру Путіну, оскільки суд не визнає імунітет для глави держави у справах, пов’язаних із військовими злочинами, злочинами проти людства чи геноцидом. Проте ймовірність судового розгляду залишається малою, кажуть експерти, оскільки суд не може розглядати справи заочно, а Росія навряд чи видасть власних чиновників», — пише NYT.

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У першій з двох справ, які з'явились після місяців роботи спеціальних слідчих груп, стверджується, що Росія викрадала українських дітей і підлітків і відправляла їх у російські табори перевиховання.

«Примусово переправляти цивільних через кордон заборонено, а під час конфлікту це може бути військовим злочином. Це також може вважатися злочином проти людства, якщо воно є частиною широко поширеної та систематичної політики. Депортація дітей може бути навіть частиною геноцидних намірів», — заявив виконавчий директор Міжнародної асоціації юристів Марк Елліс.

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Друге звинувачення стосується навмисних атак Кремля по об'єктах цивільної інфраструктуру України.

Іще у лютому уповноважена президента України з прав дитини Дар’я Герасимчук повідомила, що вдалося ідентифікувати понад 16 тисяч дітей, викрадених Росією. Про те, що до депортації може бути причетна російська обмудсмен Тетяна Москалькова, заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Правда, тоді про арешт і трибунал не йшлося, лише було відомо про застосування проти неї санкції з боку міжнародних партнерів.