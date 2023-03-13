Сьогодні Макрон зустрінеться з Орбаном: говоритимуть про міграцію, НАТО і Україну

зустріч лідерів

Це буде перша двостороння зустріч президента Франції Еммануеля Макрона з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном з грудня 2021 року.

Реклама Читати продовження

Про це повідомляє Le Figaro.

Зустріч в Єлисейському палаці «стане можливістю підтвердити важливість європейських цінностей і єдність країн Європи у підтримці України, що зазнає російської агресії, зокрема шляхом застосування санкцій проти Росії», повідомили в оточенні французького президента.

Зазначають, що Макрон вкотре наголосить на «необхідності ратифікації Угорщиною вступу Фінляндії та Швеції до НАТО». Окрім цього, угорський прем'єр-міністр та французький президент обговорять питання промислової політики, енергетики та міграції.

Також під час робочої зустрічі лідери повинні підготуватися до Європейської ради, яка пройде 23 і 24 березня в Брюсселі.

Нагадаємо, 9 березня Орбан заявив, що Угорщина повинна серйозно подумати про відносини з Росією на найближчі 10-15 років. Політик, який з початку повномасштабного вторгнення не цурався своїх дружніх відносин із РФ, зміну риторики пояснює новими геополітичними реаліями.

Наприкінці лютого в МЗС Угорщини повідомляли, що у відомстві працюють над підготовкою візиту Орбана в Київ.