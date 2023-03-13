Сі Цзіньпін планує поговорити із Зеленським уперше після початку повномасштабного вторгнення РФ – WSJ

міжнародні відносини

Ймовірно, онлайн-розмова відбудеться після того, як голова КНР зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві.

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Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Така політика «відображає зусилля Пекіна відігравати більш активну роль у посередництві» щодо припинення війни в Україні і може «ознаменувати значний крок у спробах Китаю зіграти роль миротворця, які досі були сприйняті скептично в Європі», пише видання.

«Пекін активно зацікавлений у припиненні конфлікту. Війна поставила його у небезпечну ситуацію, змусивши пана Сі балансувати між "безмежним" партнерством Китаю з Росією та зростанням недовіри й напруження зі США та їхніми союзниками», – йдеться в повідомленні.

Минулого місяця Китай заявив про себе як нейтрального посередника, закликаючи до припинення вогню та мирних переговорів щодо припинення війни в Україні. У документі з 12 пунктів китайське міністерство закордонних справ закликало до пошуку політичного вирішення конфлікту та припинення односторонніх санкцій. Тоді російська сторона розділила позицію Пекіна, підтримавши його пропозицію.