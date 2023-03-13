Україна стала третім імпортером зброї у світі — звіт Інституту вивчення миру

Зброя для України

Наразі за обсягами імпорту зброї Україну випереджають лише Катар та Індія, йдеться у звіті Стокгольмського інституту вивчення миру (SIPRI). Найбільшими постачальниками озброєнь Києву у 2022 році були США, Польща, Німеччина та Велика Британія.

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На частку Сполучених Штатів припало 35% українського імпорту озброєнь, Польщі — 17%, Німеччини — 11%, а Великої Британії —10%, пишуть у звіті.

Багато з озброєнь, поставлених у 2022 році, взяті з наявних запасів західних союзників: зокрема, 228 артилерійських гармат і приблизно 5000 керованих артилерійських ракет з США, 280 танків з Польщі та понад 7000 протитанкових ракет з Великої Британії.

Також було поставлено деякі нові озброєння: зокрема, системи ППО з Німеччини, Польщі, Британії та США.

Часто постачання зброї однією державою фінансувалося іншими країнами або ЄС через Європейський фонд миру. Наприклад, за 2022 рік Європейський Союз виділив 3,1 млрд євро на військову техніку для України.

«Через занепокоєння щодо того, як постачання бойових літаків і ракет великої дальності може призвести до подальшої ескалації війни в Україні, країни НАТО відхилили запити України на них у 2022 році. Водночас вони постачали таке озброєння іншим державам, залученим у конфлікти, особливо на Близькому Сході та в Південній Азії», — сказав старший науковий співробітник Програми передачі зброї SIPRI Пітер Веземан.

У звіті наголошують, що постачання зброї Україні 2022 року було життєво важливим для зупинки російського наступу.

За останні чотири роки імпорт озброєнь європейськими державами збільшився на 47%, тоді як глобальний рівень міжнародних постачань зброї знизився на 5,1%.

У світовому експорті озброєнь частка США збільшилася з 33 до 40%, а Росії — скоротилася з 22 до 16%.

«Попри те, що постачання зброї в глобальному масштабі скоротилося, постачання до Європи різко зросло через напруженість у відносинах між Росією та більшістю інших європейських держав», – зауважив Пітер Веземан.

У зведенні SIPRI зазначають, що Україна не отримала всіх видів озброєнь, які просила надати, і на різних етапах 2022 року між державами існували розбіжності щодо того, що вони були готові поставити. Зокрема, станом на кінець минулого року союзники все ще не були готові поставити зброю з можливістю завдання ударів великої дальності, таку як бойові літаки та ракети для наземних атак.

Нагадаємо, розмови про надання Україні винищувачів точаться вже більше року. Але і уряди країн-партнерів, і НАТО ніяк не можуть наважитись на цей крок. Тому періодично з’являються заяви про те, що Україна може отримати західні літаки, але потім їх спростовують. Як це сталося із фінськими літаками «Хорнет». Нагадаємо, прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін спочатку заявила про таку можливість, але потім командувач військово-повітряних сил країни генерал-майор Юха-Пекка Керенен спростував цю інформацію.