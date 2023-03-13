Уряд підтримав виділення додаткових 518 млрд гривень на армію

ДОПЛАТИ ВІЙСЬКОВИМ

Ще на 19 млрд гривень планують збільшити резервний фонд.

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Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Додаткові кошти планують спрямувати на виплати військовим, закупівлю військової та спеціальної техніки, обладнання. Фінансові можливості для цього вдалося залучити завдяки підтримці міжнародних партнерів.

«Це сприятиме посиленню нашої обороноздатності та зупиненню російської агресії», — йдеться у повідомленні.

Законопроєкт повинна підтримати Верховна Рада.

Нагадаємо, наприкінці лютого міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що Україні необхідно додаткове фінансування у $10 млрд для покриття потреб бюджету у 2023 році.

20 лютого Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує на багаторічну програму від МВФ обсягом понад $15 млрд.