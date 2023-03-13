У Німеччині страйкують співробітники кількох аеропортів

Страйк у Німеччині

Страйки оголошені у Гамбурзі, Берліні, Ганновері та Бремені. Через протести у аеропорту Гамбурга, зокрема, скасують всі заплановані вильоти та близько 40% посадок.

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Профспілки виступають за підвищення зарплати працівникам держсектора на 10,5% та запровадження одноразової виплати у розмірі 500 євро. Роботодавці відкидають ці вимоги. Страйки оголошено через відсутність компромісу у тарифних переговорах, пише DW.

Попереджувальний страйк співробітників наземних служб аеропорту у Гамбурзі почався вчора. Очікується, що сьогодні в аеропорту скасують усі 123 заплановані вильоти і як мінімум 50 із запланованої 121 посадки. Крім того, багато рейсів буде проведено із запізненнями.

Через протести пасажири, які вилітають завтра, не зможуть зареєструватися на рейс заздалегідь. Тих осіб, чиї рейси відмінили через страйк, керівництво аеропорту попросило не приїздити на вильоти.

Сьогодні вранці до гамбурзьких колег приєдналися також співробітники Ганноверського аеропорту та берлінської повітряної гавані BER. У Ганновері протести триватимуть до вечора, на них вийшло близько 2000 людей.

Щоб вирішити ситуацію, роботодавці запропонували провести поступове підвищення зарплат на 5% та забезпечити одноразові виплати співробітникам в 2500 євро.Третій етап переговорів сторін має відбутися у Потсдамі з 27 по 29 березня.

17 лютого повідомлялося, що через страйк у аеропортах Німеччини скасовані понад 2000 рейсів. Тоді забастовка тривала 24 години. За даними асоціації аеропортів ADV, близько 295 000 пасажирів постраждали від скасування рейсів.