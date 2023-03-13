ЄС на пів року продовжив персональні санкції, запроваджені через російську агресію

Санкції через агресію проти України

Санкції введені проти майже 1500 фізичних та 205 юридичних осіб. Попри спекуляції напередодні, зі списку нікого не виключили, повідомив у твітері кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

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Санкції продовжено без змін, написав Рікард Джозвяк. Вони передбачають, зокрема, замороження активів та заборону в'їзду до Євросоюзу.

«Замороження активів та заборона в’їзду для 1473 осіб і 205 юросіб, застосовані ЄС за дії, спрямовані на підрив територіальної цілісності України, продовжені на шість місяців. Попри деякі спекуляції, зі списку нікого не виключили – принаймні поки що», — написав Джозвяк.

the asset freezes and visa bans on 1473 people and 205 entities deemed by the EU to have undermined the territorial integrity of #Ukraine has been extended by another 6 months. despite some speculation, no one has been removed - so far. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 13, 2023

На початку березня у Держдепі повідомляли, що США та ЄС працюють над санкціями проти алмазної індустрії РФ. Зокрема, представники департаменту зустрілися з фахівцями з Єврокомісії та виробниками дорогоцінного каміння та керівниками торговельних асоціацій галузі. Учасники наради шукали способи, як перервати потік доходів РФ від торгівлі алмазами.

25 лютого ЄС ухвалив десятий пакет санкцій проти РФ. До списку включено 121 фізичну та юридичну особу, введено значні нові обмеження на імпорт та експорт, заборонено російські пропагандистські ЗМІ.

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