ефективність нафтового ембарго

Імпорт російської нафти до Німеччини впав на 99,9%

Опубліковано: Редаговано:

Нафтопереробний завод у РФ
Нафтопереробний завод у РФ © Alexey Malgavko / Reuters
Автор тексту: Олександра Стара
1 хв

У січні цього року Берлін отримав 3 500 тонн горючої корисної копалини, у 2022 році – за місяць до повномасштабного вторгнення Росії – обсяг поставок знаходився на рівні 2,8 млн тонн.

Реклама

Про це пише Tagesschau з покликанням на дані Федерального статистичного управління ФРН.

Після набрання чинності нафтового ембарго ЄС частка Москви в загальному обсязі постачання чорного золота до Німеччини впала з 36,5 відсотка у січні 2022 року до 0,1 відсотка нині.

«Імпорт нафти з Росії практично зупинився», – йдеться в повідомленні німецького відомства.

► Читайте також: Чорне золото в жилах Азії: чи збагачується Росія попри санкції, продаючи нафту

Нагадаємо, від 5 лютого вступило в дію ембарго ЄС на поставки нафтопродуктів з обмеженням цін, а ембарго Євросоюзу на постачання російської сирої нафти у країни ЄС набуло чинності 5 грудня 2022 року. Йдеться про заборону на морське транспортування нафти РФ до третіх країн, яке в ЄС узгодили ще наприкінці травня. Зокрема, компанії не зможуть надавати страхові та інші послуги для перевезення російської нафти, якщо вона буде куплена вище за цінову стелю.

Завантажити додаток

Читайте також про таке