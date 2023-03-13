Імпорт російської нафти до Німеччини впав на 99,9%

ефективність нафтового ембарго

У січні цього року Берлін отримав 3 500 тонн горючої корисної копалини, у 2022 році – за місяць до повномасштабного вторгнення Росії – обсяг поставок знаходився на рівні 2,8 млн тонн.

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Про це пише Tagesschau з покликанням на дані Федерального статистичного управління ФРН.

Після набрання чинності нафтового ембарго ЄС частка Москви в загальному обсязі постачання чорного золота до Німеччини впала з 36,5 відсотка у січні 2022 року до 0,1 відсотка нині.

«Імпорт нафти з Росії практично зупинився», – йдеться в повідомленні німецького відомства.

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Нагадаємо, від 5 лютого вступило в дію ембарго ЄС на поставки нафтопродуктів з обмеженням цін, а ембарго Євросоюзу на постачання російської сирої нафти у країни ЄС набуло чинності 5 грудня 2022 року. Йдеться про заборону на морське транспортування нафти РФ до третіх країн, яке в ЄС узгодили ще наприкінці травня. Зокрема, компанії не зможуть надавати страхові та інші послуги для перевезення російської нафти, якщо вона буде куплена вище за цінову стелю.