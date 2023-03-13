88% британців, які прийняли українських біженців, зробили б це знову – The Guardian
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Вісім із десяти опитуваних сказали, що мали позитивний досвід прийому вимушених переселенців з України. Також більшість населення Великої Британії вважає, що країна повинна й надалі підтримувати людей із зон бойових дій.
Про це повідомляє The Guardian з покликанням на опитування організації громадянського суспільства More in Common.
Дослідження показало, що лише 3% людей, які прийняли українців з початку повномасштабної війни, не зробили б це вдруге.
68% британців позитивно оцінюють те, що їх країна прийняла понад 150 000 біженців з України, і лише 17% вважають, що це погано.
Не високо оцінили господарі підтримку уряду – лише на 5,04 бала з можливих 10, а взаємодію з місцевою владою – в 5,86 балів.
«Коли наш гість приїхав, нам довелося самостійно все вирішувати: банк, лікар, центр зайнятості, біометрична віза тощо. На щастя, у нас був час і ресурси, але цього все одно було забагато. Таке відчуття, що наша рада … попри всі свої зусилля, завжди на кілька кроків відстає від того, що потрібно господарям і гостям», – заявив один із респондентів.
Опитування проведені на тлі суперечок про політику прем’єр-міністра Ріші Сунака щодо затримання та депортації біженців, які намагаються перетнути Ла-Манш на невеликих човнах. Така позиція британського високопадовця викликала обурення серед правозахисників та Агентства ООН у справах біженців.