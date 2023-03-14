Байден підтвердив, що матиме розмову з Сі Цзіньпіном

міжнародні відносини

Лідер США Джо Байден і голова Китаю Сі Цзіньпін поговорять по телефону найближчим часом.

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Про це пише Reuters.

Американський президент відмовився відповідати на питання журналістів, коли саме відбудеться спілкування.

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван на минулому тижні повідомив, що Вашингтон хоче відновити регулярний зв’язок з Китаєм.

У середині лютого Байден заявив, що планує поговорити з Сі про китайську повітряну кулю-шпигун, яка, на думку Білого Дому, пролетіла через американський повітряний простір, погіршивши і без того напружені відносини двох країн. Проте невідомо, чи розмова відбулась.

Окрім анонсованого телефонного дзвінка з американським президентом, на лідера Китаю очікує ще спілкування із Зеленським – перше після початку повномасштабного вторгнення РФ. Ймовірно, онлайн-розмова відбудеться після того, як голова КНР зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві.