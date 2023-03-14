Білий дім просить у Конгресу майже $900 млрд на оборону

Видатки на оборону

Це зафіксовано у проєкті оборонного бюджету США на 2024 рік. Якщо документ затвердять, сума, витрачена на оборону, стане найбільшою з часів Другої світової війни. Допомога Україні, згідно з документом, становитиме $300 мільйонів.

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Про це пише Reuters.

З $886 мільярдів 842 виділять на потреби Пентагону. Ще $44 мільярди спрямують на програми, повʼязані з обороною, а також Федеральному бюро розслідувань, міністерству енергетики країни та іншим відомствам. Загальна сума видатків на оборону на наступний рік на $28 мільярдів перевищить бюджет цього року.

Проєкт оборонного бюджету США вперше передбачає закупівлю ракет та інших боєприпасів за багаторічними контрактами, які зазвичай укладають для придбання літаків і кораблів. Це може бути повʼязане із підготовкою до потенційного конфлікту з Китаєм, припускають у публікації.

Також у документі йдеться про прискорення темпів закупівлі Пентагоном винищувачів пʼятого покоління F-35, модернізація ядерної «тріади» США, суднобудування і розвиток космічного потенціалу. «Історично великими» називають видатки на дослідження – $145 мільярдів. Гроші планують витратити на розробку нових видів зброї, як-то гіперзвукові ракети, що запускаються у верхні шари атмосфери, і вони можуть оминати навіть найсучасніші радарні системи.

Понад 6 мільярдів доларів планують витратити на європейську ініціативу стримування Росії, а також на «протидію російській агресії для підтримки України», яку запропонував американський президент Джо Байден. Якщо ж Україні знадобиться сума більша, ніж $300 мільйонів, то за відповідним запитом фінансову допомогу можуть розширити, йдеться у публікації.