Володимир Зеленський розповів, куди спрямують додаткові півтрильйона гривень на оборону

Допомога військовим

Гроші підуть, зокрема, на зарплату військовим та дрони, зазначив президент України у відеозверненні.

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Більш як півтрильйона гривень на потреби військових виділять з державного бюджету, заявив президент України Володимир Зеленський. Уряд схвалив це рішення та найближчими днями запропонує затвердити відповідні зміни Верховній Раді.

«Усі кошти будуть спрямовані на фінансове забезпечення наших військових, на підтримку нашого сектору оборони держави, на оборонне обладнання, в тому числі дрони», — зауважив Володимир Зеленський.

У відеозверненні Зеленський також зазначив, що під час нещодавніх нарад влада обговорила розмінування українських територій. Станом на зараз понад 170 тисяч квадратних кілометрів України залишаються небезпечними через міни і снаряди, що не розірвалися, сказав президент.