ВООЗ переконана, що пандемія Covid-19 завершиться цього року

Урядові службовці стоять біля блакитного намету, який використовується для координації транспортування мандрівників з Уханя до визначених місць карантину в Пекіні, 15 квітня 2020 року

Уперше щотижнева кількість зареєстрованих смертей нижча, ніж тоді, коли Всесвітня організація з охорони здоров’я перший раз використала слово «пандемія».

Реклама Читати продовження

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреїсус.

«Я впевнений, що в якийсь момент цього року ми зможемо сказати, що Covid-19 завершився як надзвичайна ситуація в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення, і як пандемія», – заявив Гебреїсус.

Нагадаємо, палата представників Конгресу США одноголосно підтримала пропозицію розсекретити дані американської розвідки про походження Covid-19. Тоді як у ФБР повідомили, що причиною пандемії став витік небезпечного вірусу із лабораторії в Ухані. Цю версію розглядають як основну, проте китайський уряд перешкоджає встановленню причин появи захворювання.