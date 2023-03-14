Два російських літака Су-27 перехопили над Чорним морем американський безпілотник

ОНОВЛЕНА ІНФОРМАЦІЯ

Інцидент стався сьогодні приблизно о восьмій ранку за Київським часом. Внаслідок таких дій дрон впав у море.

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«Наш БпЛА MQ-9 виконував звичайну операцію в міжнародному повітряному просторі, коли його перехопив і вразив російський літак, що призвело до катастрофи та повної втрати MQ-9», — сказав командувач ВПС США генерал Джеймс Б. Хекер.

Про це повідомляє Європейське командування Збройних сил США.

У командуванні зазначили, ці дії були небезпечними та непрофесійними. Вони ледь не спричинили падіння обох літаків.

«Кілька разів перед зіткненням російські винищувачі скидали пальне на MQ-9 і летіли перед ним, виконуючи небезпечні маневри», — йдеться у заяві.

Генерал НАТО Крістофер Каволі проінформував созників по Альянсу щодо інцинденту. У Білому дому та Пентагоні рішуче засудили такі дії, попередивши про ризик ескалації, передає Reuters.

«Державний департамент спілкуватиметься безпосередньо зі своїми російськими колегами та висловлюватиме нашу стурбованість у зв’язку з цим небезпечним і непрофесійним перехопленням», — заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

ОНОВЛЕНО

Сполучені Штати викликають посла Росії у Вашингтоні у зв'язку з інцидентом, заявив речник Держдепу Нед Прайс. Він також зазначив, що посол США в Москві передав рішуче послання міністерству закордонних справ Росії.

За словами координатора зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джона Кірбі, США не зупинить перехоплення американського дрона у міжнародному повітряному просторі. Вони продовжать літати над Чорним морем.

«Чорне море не належить жодній країні», — наголосив він, передає CNN.

Тим часом у Міноборони РФ заявили, що не збивали американський безпілотник, передають росЗМІ. За їхнім ствердженням, дрон «перейшов у некерований політ із втратою висоти та зіткнувся з водною поверхнею» внаслідок «різкого маневрування».