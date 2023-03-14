Для контролю над повітряним простором: ЄС придбає радар для Молдови

ПІДТРИМКА МОЛДОВИ

Йдеться про наземний мобільний оглядовий радар великої дальності.

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Про це пише EUobserver, який ознайомлений з внутрішнім документом ЄС.

Зазначено, що Європейський Союз виділить ще 40 мільйонів євро на армію Молдови. Більша частина з цих коштів піде на придбання радару.

Решту витратять на «високомобільні легкі тактичні автівки та пікапи», «навантажувачі, автобуси та вантажівки», «комунікаційне обладнання», апаратне та програмне забезпечення для захисту від злому.

Гроші виділять з Європейського фонду миру. Закупівлями для Кишинева займеться Естонський центр оборонних інвестицій.

До того ж, в ЄС повідомляють, що Німеччина, Румунія, Великобританія та США також допомагають Молдові розбудовувати її збройні сили на двосторонній основі.

Крім того, Кишинів планує самостійно придбати радіолокаційну систему спостереження за повітрям на додаток до радару від ЄС.

Варто додати, що ЄС уже інвестував 47 мільйонів євро в модернізацію армії Молдови в 2021 і 2022 роках, що фактично подвоїло її оборонний бюджет.