ДМС: українські біометричні паспорти з різною транслітерацією ПІБ залишаються чинними

Українці за кордоном

Державна міграційна служба України офіційно повідомила, що закордонні паспорти українців та ID-картки залишаються дійсними до дати, коли спливає термін їх дії.

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На сайті ДМС також зазначили, що «паспорти з різною транслітерацією визнаватимуться недійсними лише після звернення особи за отриманням або обміном документів».

Перевірити стан дійсності документів українці можуть на сайті служби за посиланням.

Нагадаємо, минулого тижня Державна міграційна служба повідомила, що у разі різної транслітерації у закордонному паспорті та ID-картці, дійсним буде той документ, який оформили останнім. У службі пояснили це оновленням програмного забезпечення в системі оформлення біометричних паспортів.

Але 13 березня на засіданні комітету Верховної Ради з питань правової політики очільниця ДМС Наталія Науменко повідомила, що процес анулювання зупинили, дію усіх паспортів, що були визнані недійсними, поновили. Про це повідомив нардеп Роман Бабій у Facebook. За його інформацією, близько 34 000 громадян України мають закордонні паспорти з різною транслітерацією, і це – проблема.

«Наші європейські партнери незадоволені, бо деякі українці зловживають цим – обходять обмеження на перебування за кордоном та отримання допомоги, використовуючи для цього свої різні паспорти, написання ім'я чи прізвища в яких відрізняється. А на папері (чи в електронній базі) різне написання – значить не одна й та ж людина. З проблемою будуть боротися, але не таким топорним шляхом як анулювання паспортів», — додав Бабій.