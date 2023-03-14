Естонія знайшла спосіб, як забрати заморожені російські активи на користь України

Компенсація збитків

Якщо Україна подасть проти Росії позов про відшкодування збитків, а РФ відмовиться, то кошти можна буде вилучити та віддати Києву, пояснили у країні. МЗС Естонії планує невдовзі оприлюднити законопроєкт.

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Документ може бути готовий у найближчі місяці, повідомила директорка юридичного відділу міністерства закордонних справ Керлі Вескі.

«З боку міністерства юстиції попередній законопроект уже записаний, але оскільки обговорення ще тривають, він ще не в тій формі, щоб ми могли вже зараз розмістити його у публічній інформаційній системі законопроектів», – зауважила Вескі.

В країні заморожено російські активи на десятки мільйонів євро.

«Тут ми переходимо до дуже практичного питання. Якщо ми в Естонії ухвалимо закон, який дозволить нам використовувати активи як передплату при виконанні всіх умов, то ми зможемо говорити тільки про Естонію, про активи, які є, наприклад, у наших банках», – пояснила Вескі.

За словами представниці МЗС, Естонія хотіла б, щоб загалом у Євросоюзі було знайдено рішення щодо використання таких коштів на користь України, але досягнення угоди між усіма країнами ЄС потребує часу. Таллін же завершить розробку свого закону швидше, і це могло б стати прикладом для інших країн.

Раніше президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що розмір збитків оцінюється в понад 600 мільярдів євро. Вона зазначила, що для компенсації можуть бути використані в тому числі заморожені активи Центробанку РФ і олігархів.

Офіційно в ЄС кажуть, що на території Євросоюзу та країн-членів G7 заморожено 300 мільярдів євро активів Центробанку Росії та 19 мільярдів — російських олігархів.