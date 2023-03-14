КАДРОВІ ЗМІНИ
Кабмін погодив звільнення трьох очільників ОДА
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Київ – Відповідне рішення ухвалено сьогодні 14 березня.
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Про це повідомляє Уряд online.
За поданням президента Кабмін звільнив:
- очільника Луганської ОДА Леоніда Гайдая;
- очільника Одеської ОДА Максима Марченка;
- очільника Хмельницької ОДА Сергія Гамалія
Нагадаємо, 24 січня Кабмін звільнив п'ять голів ОДА: Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Сумської та Херсонської. 7 лютого нових керівників отримали Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.