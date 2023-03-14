КАДРОВІ ЗМІНИ

Кабмін погодив звільнення трьох очільників ОДА

Опубліковано:

Засідання уряду
Засідання уряду © Денис Шмигаль / Telegram
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Київ – Відповідне рішення ухвалено сьогодні 14 березня. 

Реклама

Про це повідомляє Уряд online. 

За поданням президента Кабмін звільнив: 

- очільника Луганської ОДА Леоніда Гайдая; 

- очільника Одеської ОДА Максима Марченка; 

- очільника Хмельницької ОДА Сергія Гамалія 

Нагадаємо, 24 січня Кабмін звільнив п'ять голів ОДА: Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Сумської та Херсонської. 7 лютого нових керівників отримали Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області. 

Завантажити додаток

Читайте також про таке: