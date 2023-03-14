Китай відкриє кордони для іноземних туристів

уперше після спалаху пандемії

З 15 березня Пекін почне видачу всіх категорій віз уперше за три роки після спалаху пандемії Covid-19.

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Про це пише Reuters.

Іноземці, які мають візи, видані до 28 березня 2020 року, і термін дії яких ще не закінчився, також матимуть право в'їхати до країни.

Регіони в Китаї, в які не були потрібні візи до глобального спалаху коронавірусу, повернуть безвізовий режим. Зокрема, йдеться про острів Хайнань. Також не потрібними будуть спецільні документи для в'їзду до південного виробничого центру провінції Гуандун для іноземців з Гонконгу та Макао.

Інсайдери туристичної індустрії не очікують масового припливу іноземних гостей у короткостроковій перспективі чи значного підйому економіки, пише агентство. У 2019 році надходження від міжнародного туризму становили лише 0,9% валового внутрішнього продукту країни.

Однак відновлення видачі туристичних віз «знаменує бажання Пекіна нормалізувати двосторонні подорожі між Китаєм і світом», зазначає Reuters.

Нещодавно генеральний директор ВООЗ заявив, що пандемія Covid-19 завершиться вже цього року.