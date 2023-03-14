Кремль вважає, що війна не триватиме довше ніж три роки — ISW

Прогнози аналітиків

Доказом цього в Інституті вивчення війни вважають появу в РФ законопроєкту про збільшення призовного віку. Це свідчить про те, що в Кремлі не планують проводити повну мобілізацію у майбутньому.

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Законопроєкт надійшов до російської Держдуми від Міноборони РФ 13 березня. В документі зазначено, що верхній поріг призовного віку в Росії мають підвищити вже в цьогоріч з 27 до 30 років. А протягом наступних двох років мінімальний призовний вік збільшать із 18 до 21 року.

«Негайним підвищенням верхнього порогу призовного віку в Росії, очевидно, прагнуть задовольнити частину безпосередніх потреб у живій силі під час боїв в Україні та знизити вимоги до призову в подальшому», — припускають аналітики ISW.

А от збільшенням мінімального призовного віку «Кремль, можливо, намагається захистити нове покоління росіян від демографічних та соціальних наслідків» війни в Україні. Таким чином, потенційні молоді призовники отримають відтермінування призову на 1–3 роки. На думку експертів, цей законопроєкт у нинішній редакції свідчить про бажання влади розподілити наслідки «бойових дій на виснаження» серед росіян одного покоління.