Кілера, який планував вбивства Резнікова та Буданова засудили до 12 років в'язниці

КОЛАБОРАНТИ

За матеріалами СБУ 12 років за ґратами проведе російський кілер, який планував вбивства міністра оборони та керівника ГУР МО України.

Вирок про позбавлення волі з конфіскацією майна організатору диверсійно-розвідувальної групи ГРУ РФ виніс Печерський районний суд Києва.

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Про це повідомляє Служба безпеки України у Telegram.

У відомстві зазначають, що засуджений готував вбивства не тільки міністра оборони Олексія Резнікова та керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, але й «відомого українського активіста», ім'я якого не називають.

«За вбивство кожного з них російські "куратори" обіцяли винагороду у розмірі від 100 до 150 тис. доларів. Контррозвідники Служби безпеки із залученням бійців ЦСО "А" затримали зловмисника у результаті багатоетапної спецоперації на території Волинської області у серпні 2022 року», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, кілер — мешканець тимчасово окупованого Луганська, який у складі так званої «ЛНР» воював проти України. Після 24 лютого 2022 року його завербували співробітники воєнної розвідки РФ для проведення підривної діяльності в Україні.

«За завданням координатора з Москви він мав організувати ліквідацію українського військового, який, на думку росіян, нібито причетний до фізичної розправи над російськими військовополоненими. Це вбивство мало стати "тестовим випробуванням" перед виконанням замаху на керівників оборонних відомств», — зазначили в СБУ.

Під час обшуку у чоловіка виявлено докази злочинних дій, а також паспорт громадянина РФ

Раніше СБУ затримали російських агентів, які інформували РФ про технічний стан об’єктів критичної інфраструктури України після ударів. А також збирали розвіддані, зокрема щодо місця перебування сил оборони.