Нідерланди передадуть Україні два тральщики для розмінування Чорного моря

Мисливців за мінами

Йдеться про кораблі протимінної оборони класу «Алкар» (англ. Alkmaar — ред.), які Київ має отримати до 2025 року. Також Нідерланди передадуть Україні мости та переправи М-3 та системи РЛС.

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Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Одеса розповіла міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен.

Вона відзначила «стратегічну та економічну важливість гаваней в Одесі для того, щоб експортувати їжу», а також додала, що «питання розмінування Чорного моря не вирішиться разом із завершенням війни».

«Саме тому ці тральщики – внесок в майбутнє ЗСУ України», – заявила Оллонґрен.

Нідерланди також планують підготувати українські підрозділи, які у майбутньому керуватимуть «мисливцями за мінами».

«Це буде здійснено разом із Бельгією та іншими нашими союзниками», – розповіла очільниця Міноборони.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, на швидкість надходження нідерланських тральщиків наразі впливають обмеження, які пов'язані із конвенцією Монтре. Вона обмежує можливість проходження військових кораблів через Босфор.

Також усе залежатиме від часу, який необхідний для підготовки українського екіпажу.

«Я впевнений, що наші військові швидко опанують цих «мисливців за мінами», тож, можливо, буде наближення цього терміну», – додав Резніков.