Росія атакує мирних

Обстріл Вовчанська на Харківщині: жінка загинула на місці

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Обстріл Вовчанська
Обстріл Вовчанська © 5 канал
Автор тексту: Оксана Вітер

Росіяни зранку завдали удар по пожежній частині. Снаряд влучив у цивільне авто, повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов. 

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Напередодні місто також було під вогнем. Обстріли пошкодили приватні будинки та будівлю пожежно-рятувальної частини. Знищено 2 автомобіля рятувальників. Тоді обійшлося без постраждалих, зауважив очільник області.  

За повідомленням Генштабу, протягом минулої доби росіяни завдали 5 ракетних ударів, зокрема, і по об’єктах цивільної інфраструктури Сумщини та Донеччини. Є загиблі та поранені цивільні. Також армія РФ завдала 35 авіаційних ударів та здійснила 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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