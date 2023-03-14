ЗАГРОЗА БЕЗПЕЦІ

Парламент Литви продовжив режим надзвичайного стану на кордоні з РФ та Білоруссю

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Кордон Литви з Білоруссю
Кордон Литви з Білоруссю © ELTA / Marius Morkevičius
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Вільнюс – За ухвалення відповідної постанови проголосувало 80 парламентарієв, проти — 16. Ще 27 від голосування утримались. 

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Про це повідомляє Delfi. 

Термін дії режиму надзвичайного стану мав закінчитися 16 березня, проте його продовжили до 2 травня.  Як і раніше, він буде діяти лише на ділянках, що межують з Білоруссю та Калінінградською областю РФ, а також на контрольно-пропускних пунктах. 

Цей режим передбачає посилення охорони кордонів, а також більш суворий візовий режим для громадян РФ та Білорусі. 

Нагадаємо, вперше Литва запровадила режим надзвичайного стану ще у перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Згодом його подовжували кілька разів. 

Литва неодноразово висловлювала стурбованість знаходження у Білорусі російських військових та озброєння, а також використання мігрантів для гібридної атаки.  Лише за минулий рік  до країни було не допущено 11 тисяч мігрантів. 

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