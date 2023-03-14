Парламент Литви продовжив режим надзвичайного стану на кордоні з РФ та Білоруссю

ЗАГРОЗА БЕЗПЕЦІ

Вільнюс – За ухвалення відповідної постанови проголосувало 80 парламентарієв, проти — 16. Ще 27 від голосування утримались.

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Про це повідомляє Delfi.

Термін дії режиму надзвичайного стану мав закінчитися 16 березня, проте його продовжили до 2 травня. Як і раніше, він буде діяти лише на ділянках, що межують з Білоруссю та Калінінградською областю РФ, а також на контрольно-пропускних пунктах.

Цей режим передбачає посилення охорони кордонів, а також більш суворий візовий режим для громадян РФ та Білорусі.

Нагадаємо, вперше Литва запровадила режим надзвичайного стану ще у перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Згодом його подовжували кілька разів.

Литва неодноразово висловлювала стурбованість знаходження у Білорусі російських військових та озброєння, а також використання мігрантів для гібридної атаки. Лише за минулий рік до країни було не допущено 11 тисяч мігрантів.