Польща може передати Україні винищувачі МіГ протягом чотирьох-шести тижнів

Прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький припустив, що союзники Києва наближаються до угоди щодо наступного кроку у військовій підтримці країни.

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Про це пише Reuters.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що Варшава готова надати Києву винищувачі, проте ця поставка можлива в рамках міжнародної коаліції.

На початку березня міністр оборони Словаччини Ярослав Надь сказав, що Польща погодилась на спільну передачу МіГ-29 Україні.

Наприкінці лютого в міноборони Великої Британії лунали заяви про те, що Україна може отримати літаки НАТО. У той час керівник Офісу президента України Андрій Єрмак також повідомив, що Лондон може розблокувати постачання винищувачів Києву.