Президент України та прем’єр-міністерка Ісландії підписали у Києві спільну декларацію

ДРУЖНІЙ ВІЗИТ

Київ – У ній зафіксовано три пріоритети, які є основними напрямками співробітництва Києва та Рейк'явіка. Йдеться про енергетику, санкції та покарання Росії за вчинені злочини.

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Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, який обговорив з Катрін Якобсдоттір ці пріоритети.

Прем'єр-міністерка Ісландії Катрін Якобсдоттір і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль © Денис Шмигаль

Ісландія, як держава, що головує у Раді Європи займає активну позицію. Це відзначив президент України Володимир Зеленський. В Офісі Президента повідомили, що сторони обговорили роботу з притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини, геноцид, злочини проти людяності та злочин агресії, скоєні в Україні.

Приділили також увагу створенню реєстру збитків, завданих російською агресією та механізму компенсації.

Серед інших питань — перспективи відбудови України та використання досвіду Ісландії у сфері зеленої енергетики.

Прем'єр-міністерка Ісландії Катрін Якобсдоттір та президент України Володимир Зеленський © Офіс Президента України

Володимир Зеленський також порушив питання важливості визнання парламентом Ісландії Голодомору геноцидом українського народу.