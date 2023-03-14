Прем'єр Ізраїлю провів нараду щодо можливого надання військової допомоги Україні

ОЗБРОЄННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

Глава ізраїльського уряду Біньямін Нетаньягу вперше від часу вступу на посаду скликав засідання на цю тему.

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Про це повідомляє Vesty.co.il.

У засіданні взяли участь міністри оборони та закордонних країни, Йоав Галант та Елі Коен, а також голова Моссада (служба зовнішньої розвідки — ред.) Давид Барнеа, очільник Генштабу ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герці Халеві та інші офіційні особи.

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У виданні зазначили, що під час засідання «Рада національної безпеки Ізраїлю повідомила, що Україна хотіла б отримати від Ізраїлю різні оборонні системи. Крім того, обговорювалося питання щодо допомоги Україні у світлі особливих відносин між Ізраїлем та Росією».

Інформації щодо прийнятих рішень поки немає. Імовірно, обговорення продовжать.

Раніше Ізраїль анонсував постачання Україні систем раннього оповіщення про повітряні атаки. Також Єрусалим має передати для медичної інфраструктури України понад $200 млн.