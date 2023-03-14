Путін тисне на Кадирова, щоб збільшити роль чеченців у війні – ISW

АНАЛІТИКА ISW

У свою чергу, глава Чечні Рамзан Кадиров і надалі намагається зберегти значимість Чеченської Республіки, яку може втратити через низькі здобутки своїх бійців.

Реклама Читати продовження

Про це йдеться в щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики пригадали зустріч Кадирова з російським президентом за 13 березня, на якій вони обговорили соціально-економічні досягнення Чечні та внутрішні події в 2022 році в Росії. Чеченський лідер відзначив успіхи своїх бійців в Україні і підкреслив, що вони «сумлінно виконують накази Путіна».

Кадиров виглядав явно нервовим, що могло свідчити про значний тиск, який він відчував під час зустрічі. Він намагався представити Чечню, себе та свої війська в позитивному та продуктивному світлі, йдеться в звіті.

Чеченські війська наразі відіграють дуже мінімальну роль на передовій в Україні і, здається, в основному ведуть наступальні операції в районі Білогорівки Луганської області, а також виконують правоохоронні завдання в тилових районах окупованої України.

«Кадиров, можливо, побоюється, що втратить прихильність Путіна, тому що йому майже немає що продемонструвати з точки зору чеченських бойових здобутків, і, ймовірно, він сподівався виправити та зміцнити свою репутацію під час цієї зустрічі», – зазначили в Інституті.

Путін, у свою чергу, ймовірно, сподівається змусити Кадирова збільшити роль чеченських бійців у бойових діях через постійні втрати як Групи Вагнера, так і звичайних російських сил під час поточних наступальних операцій в Україні.

11 березня в Інституті вивчення війни повідомили, що росіяни досягнули успіхів у східних районах Бахмута.