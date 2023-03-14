Після десятирічної перерви: лідери Японії та Південної Кореї проведуть спільний саміт

ЗАДЛЯ ПОСИЛЕННЯ БЕЗПЕКИ

Токіо – Дві великі азійські економіки та союзники США прагнуть відновити відносини аби відповісти на виклики від Китаю та КНДР. Але для цього їм доведеться подолати давні суперечки, які тривають вже більше 100 років.

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Про це повідомляє Associated Press.

Спільна зустріч президента Південної Кореї та прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіди відбудеться у Токіо 16-17 березня. Обидві сторони сподіваються, що цей саміт призведе до відновлення регулярних двосторонніх візитів. Зацікавлені у цьому і у США, бо там хочуть посилити безпеку в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Зміцнення партнерства з Токіо дасть можливість Сеулу протистояти Північній Кореї, яка розширює свою ядерну програму та погрожує превентивними ядерними ударами. А в Японії говорять, що зустріч сприятиме співпраці в економічній, культурній та інших сферах.

Проте стати на заваді дипломатії можуть невирішені проблеми окупації Корейського півострова Японією у 1910-1935 роках. Тоді Токіо залучав корейців до примусової праці або проституції у військових борделях. У 1995 році уряд Японії вибачився за звірства під час війни, але більшість південнокорейців вважають, що цього недостатньо.

Періодично між двома країнами виникали дискусії щодо грошової компенсації колишнім підневільним працівникам, яку має виплатити Японія. На початку березня Сеул вирішив піти на поступки та оголосив, що виплатить жертвам війни репарації замість Токіо. Проте таке рішення викликало шалений спротив в південокорейському суспільстві.

Також обидві сторони мають давню територіальну суперечку щодо групи островів. Їх контролює Південна Корея, але на них претендує і Японія.

На саміті очікується, що Кісіда підтвердить минулі прояви каяття Японії щодо дій країни під час війни.

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