Рада ЄС збільшила майже до €7,98 млрд фонд, з якого фінансує зброю для України

ПІДТРИМКА СОЮЗНИКІВ

Йдеться про збільшення фінансової стелі Європейського фонду миру (ЄФМ) до 2027 року. Це дасть можливість Євросоюзу направити більше коштів на підтримку ЗСУ.

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«Це рішення реалізує політичну домовленість, досягнуту 12 грудня 2022 року, коли Рада вирішила збільшити загальну фінансову стелю ЄФМ на 2 мільярди євро (у цінах 2018 року) у 2023 році та передбачити можливість подальшого збільшення на більш пізньому етапі (до 5,5 мільярдів євро в цінах 2018 року до 2027 року)», — йдеться у повідомлені Ради ЄС.

Європейський фонд миру дозволяє ЄС надавати фінансову підтримку країнам, які не входять до Євросоюзу та фінансувати військові і оборонні проєкти окремих міжнародних та регіональних організацій.

Наразі ЄС через ЄФМ реалізує сім послідовних пакетів підтримки Збройних Сил України.

«Забезпечення фінансової стійкості цього інструменту має вирішальне значення для нашої підтримки не лише України, але й наших партнерів в інших частинах Європи, Африки та Близького Сходу, оскільки потреби продовжують виникати», — зазначив верховний представник ЄС із питань закордонних справ Жозеп Боррель.

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ЄвроРада також вирішила встановити орієнтовну суму для спільних витрат на військові навчання ЄС на рівні €5 млн.

Нагадаємо, 8 березня верховний представник ЄС Жозеп Боррель повідомив, що ЄС до кінця березня підготує понад 11 тисяч бійців ЗСУ.