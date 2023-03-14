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Ракетний удар по Краматорську: відомо про одного загиблого. Кількість поранених зросла до семи
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Краматорськ – Одна з постраждалих у важкому стані. Росіяни атакували місто о 8.30. Пошкоджено 25 багатоповерхівок, заявив міський голова Олександр Гончаренко.
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Росіяни вдарили ракетою по центру міста. На місці обстрілу працюють правоохоронці та рятувальники, пише голова ОВА Павло Кириленко.
Ударом пошкоджені також дитячий садок та музей, повідомили RFI у поліції.