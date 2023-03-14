Інформація оновлюється

Ракетний удар по Краматорську: відомо про одного загиблого. Кількість поранених зросла до семи

Опубліковано:

Наслідки ракетного удару по Краматорську 14 березня
Наслідки ракетного удару по Краматорську 14 березня © Донецька ОВА
Автор тексту: Оксана Вітер
1 хв

Краматорськ – Одна з постраждалих у важкому стані. Росіяни атакували місто о 8.30. Пошкоджено 25 багатоповерхівок, заявив міський голова Олександр Гончаренко.  

Реклама

Росіяни вдарили ракетою по центру міста. На місці обстрілу працюють правоохоронці та рятувальники, пише голова ОВА Павло Кириленко. 

Наслідки ракетного обстрілу Краматорська 14 березня 2023 року
Наслідки ракетного обстрілу Краматорська 14 березня 2023 року © Краматорська міськрада
Наслідки ракетного обстрілу Краматорська 14 березня 2023 року
Наслідки ракетного обстрілу Краматорська 14 березня 2023 року © Краматорська міськрада
Наслідки ракетного обстрілу Краматорська 14 березня 2023 року
Наслідки ракетного обстрілу Краматорська 14 березня 2023 року © Краматорська міськрада

Ударом пошкоджені також дитячий садок та музей, повідомили RFI у поліції. 

Завантажити додаток

Читайте також про таке: