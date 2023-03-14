Обмінялись думками про співпрацю: Резніков поговорив з міністром оборони США Остіном
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Про цю розмову глава міноборони України повідомив у твіттері. Додавши, що щира підтримка союзників наповнює його оптимізмом щодо майбутнього.
Солідарність стає ефективністю на полі битви, написав Резніков.
Prior to the upcoming #Ramstein format meeting I had a conversation with my great friend @SecDef .We compared notes on our cooperation&the path to Victory.This genuine support of the Allies makes me very optimistic about the future.Solidarity becomes efficiency on the battlefield pic.twitter.com/QbX2iY8PmS— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 13, 2023
У Пентагоні повідомили, що Остін надав актуальну інформацію про оборонну допомогу США, а Резніков поінформував американського колегу про нинішню ситуацію в Україні.
26 квітня 2022 року на авіабазі ВПС США Рамштайн у Німеччині відбулася перша зустріч консультативної групи з надання допомоги Україні.
Міністр оборони України Олексій Резніков після цієї зустрічі заявив, що відбулися тектонічні зміни у філософії партнерів із надання Україні зброї. Зустрічі групи у форматі «Рамштайн» вирішили проводити щомісяця.
Остання, дев'ята зустріч відбулася 14 лютого у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Йшлося про захист українського неба і розвиток «танкової коаліції», повідомляв Олексій Резніков.
Наступна, 10 зустріч у форматі «Рамштайн» запланована на 15 березня.