Обмінялись думками про співпрацю: Резніков поговорив з міністром оборони США Остіном

26 квітня 2022 року на авіабазі ВПС США Рамштайн у Німеччині відбулася перша зустріч консультативної групи з надання допомоги Україні.

Міністр оборони України Олексій Резніков після цієї зустрічі заявив, що відбулися тектонічні зміни у філософії партнерів із надання Україні зброї. Зустрічі групи у форматі «Рамштайн» вирішили проводити щомісяця.



Остання, дев'ята зустріч відбулася 14 лютого у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Йшлося про захист українського неба і розвиток «танкової коаліції», повідомляв Олексій Резніков.

