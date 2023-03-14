підтримка союзників

Обмінялись думками про співпрацю: Резніков поговорив з міністром оборони США Остіном

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Резніков поспілкувався з американським колегою перед майбутнім «Рамштайном-10»
Резніков поспілкувався з американським колегою перед майбутнім «Рамштайном-10» © Oleksii Reznikov / Twitter
Автор тексту: RFI Підписатися

Про цю розмову глава міноборони України повідомив у твіттері. Додавши, що щира підтримка союзників наповнює його оптимізмом щодо майбутнього.

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Солідарність стає ефективністю на полі битви, написав Резніков.

У Пентагоні повідомили, що Остін надав актуальну інформацію про оборонну допомогу США, а Резніков поінформував американського колегу про нинішню ситуацію в Україні.

26 квітня 2022 року на авіабазі ВПС США Рамштайн у Німеччині відбулася перша зустріч консультативної групи з надання допомоги Україні.

Міністр оборони України Олексій Резніков після цієї зустрічі заявив, що відбулися тектонічні зміни у філософії партнерів із надання Україні зброї. Зустрічі групи у форматі «Рамштайн» вирішили проводити щомісяця.

Остання, дев'ята зустріч відбулася 14 лютого у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Йшлося про захист українського неба і розвиток «танкової коаліції», повідомляв Олексій Резніков.
 

Наступна, 10 зустріч у форматі «Рамштайн» запланована на 15 березня. 

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