РФ розмістила у прибережній зоні Ялти на Донеччині близько тисячі військових

ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Йдеться про додаткову групу російських військовослужбовців, яки зайняли території прибережних турбаз і пансіонатів міста. Також РФ збільшили в Ялті кількість навчальних стрільб з різних видів озброєння в напрямку моря.

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За даними Генштабу ЗСУ, поблизу з військовими РФ повністю перекрили вулиці та пляжну зону. Також росіяни розставили додаткові блокпости і вдвічі збільшили кількість піших патрулів.

«Помічено обладнання інженерних загороджень та окопів і бліндажів на самій території баз відпочинків в безпосередній близькості до місць базування росіян», — йдеться у зведені.

У тимчасово окупованому селі Абрикосівка на Херсонщині росіяни проводять фільтраційні заходи.

«Причиною обшуків приватних будинків, огляду засобів мобільного зв’язку, особистих ноутбуків і комп’ютерів стало влучання Силами оборони України в місце базування одного з підрозділів армії РФ. В результаті повністю знищено 4 одиниці броньованої техніки (БМП/САУ) та щонайменше 15 росіян», — зазначили у Генштабі.

Також авіація Сил оборони України за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки РФ, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження особового складу росіян.