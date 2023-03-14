Сейм Литви визнав ПВК «Вагнера» терористичною організацією

ПРИКЛАД ДЛЯ ІНШИХ

Вільнюс – Литва закликає інші країни наслідувати її приклад.

Реклама Читати продовження

Про це повідомляє LRT.

Рішення було ухвалено депутатами одноголосно.

У постанові вказано, що «вагнерівці» та найманці становлять загрозу державній та громадській безпеці.

«З початку російського вторгнення в Україну найманці ПВК «Вагнера» вчиняють систематичні серйозні злочини агресії — вбивають і катують мирних жителів в Україні, бомбардують будинки та інші цивільні об’єкти — це тероризм», — йдеться у документі.

У резолюції також вказано, що «вагнерівці» безкоштовно отримують військову техніку від російського уряду та проходять підготовку у Службі військової розвідки РФ. Вони допомагали Москві анексувати Крим у 2014 році, брали участь у бойових діях на Донбасі та причетні до злочинної діяльності в ЦАР, Судані та Малі. Парламентарі Литви говорять і про необхідність прийняти закон про запобігання тероризму, де були б прописані критерії визначення терроистичних організацій та порядок накладення санкцій на осіб, причетних до їх діяльності.

Це рішення сейму Литви було логічним продовженням підтримки України. Нагадаємо, у травні 2022 року він визнав Росію державою-спонсором тероризму, а дії Росії в Україні — геноцидом.

В Україні ж ПВК «Вагнера» є міжнародною злочинною організацією з 6 лютого, коли ВР ухвалила відповідне рішення.