Тайвань продемонстрував нові безпілотники. Готуються до можливого протистояння з Китаєм

Наслідуючи Україну

Війна в Україні, а саме використання БПЛА на фронті, спонукали тайванських конструкторів до розробки нових дронів. В Національному інституті науки та технологій міноборони країни прогнозують, що нові технології зроблять війська Тайваню більш гнучкими, якщо їм доведеться протистояти набагато більшій китайській армії.

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Розробки презентувало міністерство оборони країни на виставці новітніх військових досягнень в Тайчжуні, пише Reuters.

Зокрема, розробники продемонстрували розвідувальний безпілотник Альбатрос-2 та бойові апарати, що працюють із супутниками глобальної системи позиціонування. Серед них — ударний БпЛА з боєприпасами, які можуть летіти до цілі, а потім падати на швидкості та детонувати під час удару.

Військові Тайваню планують виготовити 3000 безпілотників у 2024 році.

Нагадаємо, на початку березня Держдеп США схвалив постачання обладнання для винищувачів F-16 ВПС Тайваню. Запчастини коштували $619 млн.