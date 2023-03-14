БИТВА ЗА БАХМУТ

Україна продовжить оборону Бахмута

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Оборона Бахмута
Оборона Бахмута © AP - LIBKOS
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Таке рішення ухвалили 14 березня на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. 

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Про це повідомляє Офіс Президента України. 

Усі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту Бахмута. 

Також учасники засідання проаналізували забезпечення озброєнням і боєприпасами підрозділів сил оборони на передовій.  

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Нагадаємо, 13 березня командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що ситуація у найгарячішій точці фронту складна, адже наступ штурмових загонів йде із кількох напрямків. 

«Штурмові загони «Вагнера» наступають із декількох напрямків, намагаючись прорвати оборону наших військ і просунутися до центральних районів міста», — зазначив він.

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна.

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