Україна продовжить оборону Бахмута

БИТВА ЗА БАХМУТ

Таке рішення ухвалили 14 березня на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача.

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Про це повідомляє Офіс Президента України.

Усі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту Бахмута.

Також учасники засідання проаналізували забезпечення озброєнням і боєприпасами підрозділів сил оборони на передовій.

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Нагадаємо, 13 березня командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що ситуація у найгарячішій точці фронту складна, адже наступ штурмових загонів йде із кількох напрямків.

«Штурмові загони «Вагнера» наступають із декількох напрямків, намагаючись прорвати оборону наших військ і просунутися до центральних районів міста», — зазначив він.

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна.

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