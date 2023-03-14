Українські біженці мають задекларувати доходи за минулий рік до 1 травня

Попри війну

Це і допомога, отримана від інших країн та міжнародних організацій, і зарплата на іноземних підприємствах чи дохід від бізнесу за кордоном.

Реклама Читати продовження

Фінансова підтримка від іноземної держави та від міжнародних організацій чи фондів не оподатковується. Тобто в декларації лише потрібно вказати отримання таких коштів, повідомляють у податковій.

З суми ж щомісячного заробітку чи прибутків підприємства доведеться сплатити 18%, а також військовий збір 1,5%.

Але у податковій нагадують, що Україна укладає двосторонні міжурядові угоди, за якими можна уникнути подвійного оподаткування. Тобто якщо податок з доходів вже сплачений за кордоном, то в Україні його зарахують і фінансові зобов’язання будуть меншими. Але військовий збір за ставкою 1,5% потрібно внести.

Сплатити податки громадяни мають до 1 серпня.