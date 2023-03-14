«Укроборонпром» розпочав виробництво снарядів для танкової гармати

З міркувань безпеки наші спеціалісти працюють разом із представниками країни НАТО за межами України.

Реклама Читати продовження

Про це повідомила пресслужба «Укроборонпрому».

У концерні зазначають, що сили оборони України вже отримали першу партію 125-мм боєприпасів для танків Т- 64, Т- 72 і Т-80.

Уперше за роки незалежності Україна розгорнула власне виробництво мінометних мін 82 мм та 120 мм, артилерійських пострілів 122 мм та 152 мм, а тепер і танкового снаряду 125 мм.

На початку цього року державний концерн «Укроборонпром» налагодив серійне виробництво 82-мм мінометних пострілів за кордоном, на потужностях однієї з країн-членів НАТО.