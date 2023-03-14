ПРІОРИТЕТИ УКРАЇНИ

Уряд затвердив план пріоритетних дій на 2023 рік

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Прапор України перед будівлею Кабінету Міністрів
Прапор України перед будівлею Кабінету Міністрів © Mind.ua
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Київ – Він складається більш ніж із 500 завдань, які будуть виконувати через прийняття законопроєктів, постанов, програм та нових реформ.  

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Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. 

Серед головних пріоритетів уряду – питання безпеки і оборони, інтеграція в ЄС та НАТО, енергетична безпека, відбудова країни, підтримка бізнесу, ветеранська політика, безпечна, доступна та якісна освіта, санкційна політика, захист довкілля та інші.

Топпріоритетом в кабміні назвали фінансування сил безпеки й оборони, тому і планують усі податки громадян та бізнесу цьогоріч направлять саме на цей напрямок. Гроші будуть витрачати на збільшення виробництва власних боєприпасів та ракет, забезпечення армії дронами і на розмінування звільнених територій. Урядовці планують залучати до розвитку оборонно-промислового комплексу і приватний сектор. 

В планах кабміну є і реалізація Формули миру президента Зеленського. 

Нагадаємо, 13 березня уряд підтримав виділення додаткових 518 млрд гривень на армію. Додаткові кошти планують спрямувати на виплати військовим, закупівлю військової та спеціальної техніки, обладнання.

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