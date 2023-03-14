У Румунії збудують завод для виробництва боєприпасів та пороху

Нові військові потужності

Завод збудують у співпраці з США та Південною Кореєю.

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Про це заявив міністр економіки Румунії Флорін Спатару, повідомляє TVR Info.

За словами Спатару, гроші для будівництва підприємства вже є, партнерські угоди з США та Південною Кореєю укладені.

Міністр нагадав, що раніше у країні був пороховий завод, та його закрили у 2004 році. З того часу країна імпортувала боєприпаси та порох для своєї армії.

«Тепер ми створимо більші виробничі потужності як для натівських, так і ненатівських типів боєприпасів. На додаток до 800 мільйонів леїв, виділених міністерством економіки, ми також уклали партнерські відносини з американськими та південнокорейськими компаніями для початку цього промислового будівництва», — додав міністр.

Спатару також сказав, що пандемія коронавірусу та війна в Україні призвели до створення та впровадження спеціального плану розвитку промисловості Румунії, який, зокрема, передбачає зменшення залежності від імпорту в низці галузей.